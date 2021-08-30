Apple приобрела специализирующийся на классической музыке сервис Primephonic. В планах у его генерального директора сделать этот вид музыки «мейнстримом», сообщается на сайте Apple.

Каталог и функционал Primephonic будет интегрирован в Apple Music. «В ближайшие месяцы пользователи Apple Music, любящие классику, получат доступ к лучшим функциями Primephonic, включая улучшенные возможности просмотра и поиска по композиторам и репертуарам, подробное отображение метаданных классической музыки и другие функции», — отметила Apple.

Цена сделки не разглашается. Приложение Primephonic станет недоступно с 7 сентября, но его подписчики получат бесплатную подписку Apple Music на шесть месяцев. В следующем году Apple планирует запустить собственное приложение, посвященное классической музыке.

Стриминговый сервис Primephonic появился на базе одноимённого сайта в 2018 году с целью создать удобную площадку для прослушивания классической музыки в эпоху стриминга. «Артистам нравится наш сервис и то, что мы сделали в классической музыке, теперь у нас есть возможность присоединиться к Apple, чтобы предоставить миллионам слушателей самое лучшее. Мы должны сделать классическую музыку мейнстримом и соединить новое поколение музыкантов со следующим поколением аудитории» — сказал соучредитель и генеральный директор Primephonic Томас Стеффенс.