Аналитик Минг-Чи Куо сообщил, что в линейке iPhone 13 реализована технология, позволяющая пользоваться спутниковой связью на околоземной орбите. По его мнению, это позволит обладателям новых смартфонов Apple созваниваться и пользоваться интернетом даже при отсутствии доступа к сетям сотовой связи.

Однако инженер и руководитель Errata Security Роберт Грэм дал на своей странице в Twitter развёрнутое объяснение, как такая система может работать. На самом деле, iPhone 13 не будут подключаться к спутникам напрямую. Вместо этого телефоны смогут использовать радиодиапазон 4G/5G, который ранее был предназначен для спутниковой связи, а теперь совместим в том числе и с наземными устройствами.

В 1995 году международный союз электросвязи предоставил этот диапазон оператору Globalstar. Речь о частотах в диапазоне 2,4835-2,4950 ГГц. Изначально они предназначались для спутниковой связи, но с недавних пор поддерживаются и наземными устройствами. Канал зарезервирован для сервиса Mobile Satellite Service (MSS), который доступен на спутниковых телефонах, часах SPOT и других платформах.

Globalstar вложила более 5 миллиардов долларов в развертывание группировки спутников и получение лицензий, но в итоге обанкротилась. Теперь новые инвесторы пытаются вдохнуть вторую жизнь в проект и добиться разрешения на использование диапазона не только для спутниковых, но и для наземных служб — на текущий момент разрешения получены в США, Канаде, Бразилии и Кении. В Европе заявка ещё находится на рассмотрении.

В спецификациях 5G диапазон обозначается как n53. Он поддерживается модемом Qualcomm Snapdragon X65, а также X60, модифицированным под новые телефоны Apple.

На фоне данных слухов акции Globalstar взлетели в цене более чем на 40%.