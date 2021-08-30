По информации журналиста Bloomberg Марка Гурмана, впервые за долгие годы Apple Watch ожидает серьёзное изменение дизайна. Как сообщает журналист, часы семейства Series 7 получат «более плоские дисплеи и края».

Гурман подтвердил, что Apple Watch Series 7 появятся в новых размерах: на смену 40 и 44 мм моделям придут 41 и 45 мм смарт-часы. Размер корпуса изменится незначительно, но благодаря плоским граням и уменьшенным рамкам получится установить дисплей побольше.

Новая модель получит название Apple Watch Series 7. Для неё Apple провела тестирование более тонких рамок дисплея и новой техники ламинирования, которая сделает дисплей ближе к передней крышке часов. По словам Гурмана, новые часы будут толще, но для пользователя эти перемены заметны не будут.

Они также получат набор циферблатов, по максимуму задействующих всё свободное пространство на экране. Кроме того, Apple Series 7 приписывают производительный процессор. При этом датчик температуры тела, который компания планировала создать ранее, в модель этого года не войдет — такое обновление, вероятнее всего, перенесут на 2022 год.

Ожидается, что официальный анонс Apple Watch Series 7 состоится в сентябре этого года.