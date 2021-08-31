Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала Apple предупреждение в связи с введенным компанией запретом на размещение сведений для покупателей приложений в App Store об альтернативных способах оплаты.

Согласно ФАС, Apple запрещает разработчикам приложений информировать пользователей о наличии альтернативного способа оплаты товара, который может быть дешевле, чем в магазине приложений. В самом же App Store товары стоят дороже из-за комиссии 15-30% с каждого платежа.

В руководстве по рассмотрению App Store (App Store Review Guidelines), которому обязаны следовать разработчики, прямо говорится, что Apple запрещает информировать пользователей приложений о наличии альтернативного способа оплаты товара (пункт 3.1). При этом информирование Apple усматривает в любом виде, в том числе в наличии ссылок на внешние сайты разработчиков, где можно было бы оплатить товар.

По мнению ФАС, этот запрет «негативно сказывается на конкуренции» и росте цен. Антимонопольная служба выдала Apple предупреждение об устранении нарушений до 30 сентября. Если компания не исправит нарушение, ФАС может возбудить дело о нарушении антимонопольного закона.