Apple TV+ опубликовала трейлер документального фильма «The Velvet Underground», посвященного истории одноименной американской рок-группы. Фильм успешно дебютировал на Каннском кинофестивале, а теперь готовится к широкому релизу.

Картину снял режиссёр Тодд Хейнс, ранее выпустивший музыкальные фильмы «Бархатная золотая жила» и «Меня там нет». Отмечается, что это будет его дебютный проект в жанре документального кино.

Лента рассказывает о создании музыкального коллектива и его первых шагах на нью-йоркской сцене 1960-х годов, а также о дальнейшем становлении в качестве одной из самых влиятельных групп в истории рока. Режиссер показывает The Velvet Underground образчиком противоречий: являясь одновременно ярким представителем своей эпохи и примером музыки «вне времени», творчество группы представляет собой смесь высокого искусства и уличной культуры.

Фильм включает в себя интервью с ныне живущими участниками группы и другими знаковыми фигурами эпохи 1960-х годов, ранее не издававшиеся концертные съемки, студийные записи и фильм снятый бывшим менеджером и соратником группы Энди Уорхолом.

Также готовится к выпуску саундтрек, в который войдет 16 композиций. Среди них — избранные хиты группы, раритеты и концертные записи, и песни исполнителей, повлиявших на коллектив.

На Apple TV+ фильм можно будет посмотреть с 15 октября.