На днях известный аналитик Минг-Чи Куо сообщил о том, что iPhone 13 будут поддерживать спутниковую связь. Хотя новость опровергалась рядом экспертов и многими любителями, журналист Марк Гурман из Bloomberg выдвинул ещё одну версию загадочной функциональности нового iPhone.

По его словам, компания разрабатывает для будущих версий iPhone как минимум две аварийные функции, которые будут работать через спутниковые сети. Первая предусматривает отправку экстренных сообщений по спутниковой связи. Она будет доступна в качестве третьего способа связи со службой спасения наряду с Message и СМС в фирменном приложении «Сообщения».

Кроме того, пользователи смогут быстро отправлять текстовые сообщения избранным контактам, набрав «Emergency SOS» в строке получателя. Такие сообщения вмещают меньше символов, чем обычные, но адресаты получат уведомление даже в случае включённого режима «Не беспокоить». Сообщения, отправленные по спутниковой связи, будут выделяться серым цветом вместо привычных синего и зелёного.

Вторая функция станет инструментом для оповещения с помощью спутниковой сети о крупных чрезвычайных ситуациях, таких как авиакатастрофы и кораблекрушения. Система сможет запрашивать, требуется ли помощь спасателей или поисковых отрядов, замечал ли пользователь чье-либо подозрительное поведение перед происшествием и использовалось ли оружие, а также ранен ли автор сообщения.

Пока неизвестно, с какими сервисами намерена сотрудничать компания. Не исключено, что iPhone будут предлагать функциональность, аналогичную устройствам вроде Garmin inReach, которые позволяют отправлять короткие сообщения или сигналы SOS с помощью спутниковых сетей.

Новые функции, уточняет Bloomberg, могут быть готовы к запуску не ранее следующего года, хотя физическое оборудование будет установлено в iPhone 13.