Производство грядущих Apple Watch Series 7 было отложено в значительной степени из-за сложной конструкции новых «умных» часов. Сборщики обнаружили проблемы при сборке электронных модулей, компонентов и дисплеев, сообщает Nikkei Asia.

Подрядчики Apple начали мелкосерийное производство модели на прошлой неделе, но столкнулись с «серьёзными проблемами в достижении удовлетворительных производственных показателей».

Сложности связаны в том числе с множеством датчиков, так как часы должны получить новые функции. Упоминается, в частности, датчик артериального давления. Также компания введёт дополнительные требования к водонепроницаемости, что ещё больше усложняет задачу.

«Apple и поставщики работают круглосуточно, чтобы решить проблемы, но пока трудно сказать, когда может начаться массовое производство», — добавил один из источников. Apple планировала запустить Apple Watch в массовое производство в середине сентября, сообщает издание.

Скорее всего, Apple Watch Series 7 поступят в продажу позже запланированного срока или будут в дефиците некоторое время после релиза.