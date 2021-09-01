По данным аналитической компании AppFigures, разработчики теряют интерес к выпуску приложений в Mac App Store. С каждым месяцем число нового софта на площадке сокращается.

В 2020 году разработчики ежемесячно выпускали в Mac App Store в среднем 392 новых приложения (от 300 до 400). В январе 2021 года в Mac App Store было выпущено более 400 новых приложений для macOS. В июне это число впервые упало менее чем до 300 новых приложений. По итогам августа в Mac App Store было выпущено около 200 новых приложений. По сравнению с предыдущими годами очевидно, что разработчики не заинтересованы в распространении приложений для Mac через Mac App Store.

По мнению экспертов, такая статистика обусловлена несколькими факторами. Один из главных — возможность устанавливать приложения на macOS из сторонних источников. Как результат, разработчики могут распространять софт через свои сайты, чтобы не платить Apple 30-процентную комиссию. Кроме того, разработчики неоднократно жаловались на ограниченные возможности официального магазина.

Apple также ожидала, что разработчики выпустят свои iOS-приложения в Mac App Store для компьютеров Mac M1, но лишь немногие из них стали доступны на macOS.