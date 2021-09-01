Корейский парламент, а точнее Национальное собрание республики одобрило законопроект, который по-новому будет регулировать коммерческую деятельность торговых интернет площадок и магазинов. Согласно нововведениям, теперь любой продавец в интернете будет обязан открыть доступ к оплате товаров через сторонние платежные системы, действующие на территории Южной Кореи. Закон не обошел стороной и таких крупных монополистов в сфере интернет торговли и электронных платежей, как компании Google и Apple.

Поправки также касаются комиссий при совершении покупок внутри приложений, при оплате подписок на них. Кроме того, компании не смогут удалять приложения из магазина или откладывать их одобрение без достаточных оснований. Нарушителям, согласно законопроекту, будет грозить штраф в размере до 3% их выручки в стране.

«Поскольку законопроекты с аналогичными последствиями предлагаются в США и Европе, законопроект Южной Кореи станет краеугольным камнем для законодательного регулирования платформ рынка приложений во всем мире», — сообщил председатель Комиссии по коммуникациям Кореи Хан Сан Хюк. Закон вступит в силу после подписания президентом Мун Чжэ Ином.

Одобренные нововведения позволят частным разработчикам использовать собственные инструменты для обработки транзакций. Они смогут избежать комиссии в 15% и 30%, которыми ИТ-гиганты обложили любые платежи внутри App Store или Google Play.

Представители Apple и Google не только выступили против данного закона, но также сообщили, что он подвергает пользователей большим рискам атак со стороны злоумышленников и мошенников. Apple, в свою очередь, опасается оттока пользователей App Store из-за возможности использовать альтернативные магазины без должного уровня безопасности и защиты конфиденциальности.