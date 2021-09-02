Apple объявила, что пользователи в восьми штатах смогут добавлять удостоверения личности и водительские права в приложение Wallet. Первыми станут Аризона и Джорджия, вслед за ними функция появится в Коннектикуте, Айове, Кентукки, Мэриленде, Оклахоме и Юте.

Предъявлять телефон вместо документа люди смогут не только полицейским, но и в некоторых аэропортах в качестве подтверждения личности. Постепенно список мест, где телефон можно предъявлять цифровые права, будет расширяться.

По словам Apple, добавление идентификаторов в приложение Wallet работает аналогично загрузке кредитных карт и проездных билетов. После того, как пользователи отсканируют удостоверение личности, их также попросят выполнить движения лица и головы в качестве дополнительной меры безопасности.

Apple заверяет, что личные данные останутся в безопасности — компания будет отправлять их государству только для проверки. В пресс-релизе говорится, что ни сама Apple, ни страны-эмитенты не будут знать, когда и где пользователи предоставляют свои цифровые удостоверения личности и права с помощью iPhone. Кроме того, данные документов передаются только между смартфоном и устройством для считывания, и телефон не нужно разблокировать, чтобы воспользоваться функцией.