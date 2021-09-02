Apple объявила о том, что она разрешит приложениям «для чтения» давать внутри приложений ссылку на собственные сайты, через которые пользователи смогут подписываться на них и оплачивать их. Изменение вступит в силу по всему миру в начале 2022 года.

Соглашение было заключено с Японской комиссией по справедливой торговле (JFTC), однако Apple применит это изменение глобально ко всем приложениям «для чтения» в магазине. Подобные приложения предоставляют ранее приобретённый контент или подписки на контент для цифровых журналов, газет, книг, аудио, музыки и видео.

К таким приложениям Apple относит самые разные сервисы, предоставляющие контент по подписке, — как книжный сервис Amazon Kindle, так и музыкальный стриминговый сервис Spotify или видеосервис Netflix.

Apple позволит разработчикам добавить в приложения ссылки на свои сайты, где пользователи смогут управлять аккаунтом и осуществлять платежи. Сейчас такие приложения должны использовать систему покупок App Store, благодаря которой Apple получает с разработчиков комиссию 30% с загрузок и подписок внутри приложений.

Впрочем, текущее обновление правил никак не распространяется на видеоигры — давать возможность разработчикам получать оплату за внутриигровой контент в обход App Store компания пока что не планирует.

Apple идёт на многочисленные уступки под давлением судебных исков и регуляторов во многих странах. 26 августа компания разрешила разработчикам приложений сообщать пользователям об альтернативных способах оплаты по электронной почте. В тот же день она в два раза снизила комиссию за подписки для издателей новостей, участвующих в App Store. На этой неделе Южная Корея потребовала от Apple разрешить альтернативные платежные системы в магазинах приложений.