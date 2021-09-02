Исследовательская фирма Counterpoint Research опубликовала статистику изменения рынка мобильных процессоров с начала 2020-го и по второй квартал 2021-го. За этот относительно небольшой для индустрии промежуток времени произошло несколько важных изменений.

Компания MediaTek, которая отобрала пальму первенства на рынке процессоров приложений для смартфонов у Qualcomm в третьем квартале прошлого года, вот уже четвертый квартал подряд удерживает ее. Тайваньский чипмейкер продолжает быть лидером на рынке мобильных чипов, и его доля во втором квартале 2021 года составила 38%.

Второе место после MediaTek, ожидаемо, заняла Qualcomm, которая контролирует 32% рынка мобильных чипов. Компания увеличила свою долю по сравнению с первым кварталом этого года, не в последнюю очередь из-за уменьшения доли HiSilicon, Samsung и Apple.

Относительно стабильно дела идут у Apple, её доля на рынке мобильных чипов оценивается в 15 процентов. Компании удаётся удерживать третье место по количеству выпускаемых мобильных процессоров, что особенно впечатляет на фоне того, что они используются только в её собственных устройствах, тогда как продукция Qualcomm и MediaTek используется в смартфонах и планшетах большого числа вендоров.

Положение Samsung неуклонно ухудшается шестой квартал подряд: если на конец первого квартала 2020 года доля компании составляла 14%, то во втором квартале она снизилась до 7%. Samsung начала активно инвестировать в производство и поставила перед собой цель стать крупнейшим производителем микросхем на рынке к 2030 году. Но пока это всё в отдалённой перспективе. Китайская Unisoc удерживает стабильные 5% рынка, а вот доля HiSilicon за год снизилась в пять раз, и сейчас составляет 3%. Всё же санкции против Huawei оказались разрушительными.