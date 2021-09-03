Первую VR/AR-гарнитуру Apple, которая сейчас находится в разработке, нужно будет подключать по беспроводной сети к iPhone или другому устройству Apple, чтобы получить полную функциональность, пишет The Information.

Сообщается, что Apple недавно завершила работу над тремя специальными чипами, которые будут использоваться в гарнитуре, включая драйвер дисплея и датчик изображения. При этом микросхему SoC планируется выполнить с учетом проектных норм 5 нм по техпроцессу TSMC, который еще актуален в настоящее время.

Как пишет The Information, чипы для VR/AR-гарнитуры будут далеко не такими мощными, как в Mac и iOS-устройствах. Они будут лишены нейронного процессора. Чипсет гарнитуры разработан для оптимизации задач беспроводной передачи данных, кодирования и декодирования видео. Платформа будет настроена таким образом, чтобы обеспечить высокую энергоэффективность и добиться максимальной автономности.

Хотя гарнитура предназначена для работы с устройством iOS, она получит центральный и графический процессор, поэтому у неё может быть автономный режим с ограниченной функциональностью.

Если работа над VR/AR-гарнитурой продолжится без заминок, устройство может быть выпущено уже в следующем году. Кроме того, в 2023 году ожидается запуск более доступных очков дополненной реальности.