Apple начнёт производство собственных электромобилей в 2024 году, в настоящее время идут переговоры с поставщиками и производителями из Японии и Южной Кореи. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Digitimes.

Стороны, в частности, обсуждают, как организовать производство Apple Car в условиях глобальной нехватки некоторых деталей. Помимо этого Apple обеспокоена нехваткой ещё нескольких компонентов, но СМИ не приводят подробностей.

В июне агентство Reuters сообщало, что Apple ведет переговоры с китайскими компаниями Contemporary Amperex Technology (CATL) и BYD о поставках аккумуляторов для электромобилей. Некоторые источники при этом уверяли, что некую революцию в области хранения энергии готовит сама Apple.

В феврале СМИ писали, что Apple практически договорилась с Hyundai Motor и Kia Motors, но сделка сорвалась. Причина срыва не раскрывается. Тогда источники указывали, что производство электромобилей начнется на заводе Kia в Джорджии.

Предполагается, что о завершении разработки собственного электромобиля Apple объявит в 2024 году. Помимо необычных аккумуляторов он может получить ещё и систему автономного управления с расширенным функционалом.