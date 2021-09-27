На обзор в лабораторию iFixit недавно попали новые смартфоны Apple, и специалисты уже приступили к разборке модели iPhone 13 Pro. Они обнаружили сразу несколько существенных изменений во внутреннем дизайне гаджета по сравнению с его предшественником.

Устройство унаследовало у iPhone 12 Pro особенность вскрытия корпуса: дисплей откидывается, как книга. Динамик устройства, в прошлом крепившийся на задней панели дисплея, перекочевал внутрь корпуса. Это упрощает замену дисплея, но при этом усложняет замену динамика. Визуально кажется, что модуль Taptic Engine в iPhone 13 Pro стал меньше по сравнению с прошлогодней моделью, но на деле это не так. Вес модуля Taptic Engine в новом флагмане 6,3 г против 4,8 г в iPhone 12 Pro.

При просмотре через рентген видно, что L-образный аккумулятор занимает максимально возможное пространство. Его ёмкость равна 11,97 Вт·ч. По словам iFixit, это больше ёмкости прямоугольного аккумулятора, установленного в iPhone 12 Pro, которая равна 10,78 Вт·ч, но меньше ёмкости «стандартной прямоугольной ячейки», равной 12,54 Вт·ч. Для сравнения: смартфон Xiaomi Mi 11 работает от аккумулятора ёмкостью 17,8 Вт·ч, а Samsung Galaxy S21 Ultra — от аккумулятора ёмкостью 19,40 Вт·ч.

Заодно специалисты опровергли слухи о невозможности замены АКБ нового флагмана Apple — как оказалось, особых проблем эта операция не доставляет. Более компактный iPhone 13 получил АКБ традиционной прямоугольной формы.

Ремонтопригодность iPhone 13 Pro оценили на пять баллов из десяти. В своё время его предшественники - iPhone 12 Pro и iPhone 11 Pro - получили от iFixit 6 баллов из 10.