Еврокомиссия официально представила проект закона по единому зарядному устройству для всех мобильных телефонов, планшетов, камер, наушников, колонок и игровых консолей. Как и предполагалось, единым стандартом хотят сделать USB-C.

Наряду с этим, законодатели также предложили отделить продажу зарядных устройств от продажи гаджетов и реализовывать их отдельно. По их мнению, это сократит количество выпускаемых зарядных устройств, которые часто накапливаются у потребителей. В результате должны снизиться объемы отходов электротехнических устройств.

Кроме того, предлагается принять обязательный стандарт быстрой зарядки для всех устройств, что запрещает производителям искусственно снижать скорость зарядки аккумулятора в случае использования зарядного устройства другого производителя.

Инициатива затрагивает только устройства, использующих проводные, а не беспроводные зарядные устройства, заявил на пресс-конференции комиссар ЕС Тьерри Бретон, добавив, что «в области беспроводной зарядки есть много возможностей для инноваций».

Теперь инициативу по стандартной процедуре должен рассмотреть Европарламент. Если закон будет окончательно принят, у производителей будет два года на приведение своей продукции в соответствие с новыми требованиями.

Сильнее всего принуждение к унификации разъемов затронет Apple: компания использует USB-C только в iPad Pro и новейших iPad mini, а вот во всех iPhone уже почти 10 лет применяется проприетарный Lightning.

"Мы по-прежнему обеспокоены тем, что строгие нормы, которые требуют использования только одного типа разъема, подавляют инновации, а не поощряют их, что, в свою очередь, нанесет вред потребителям в Европе и по всему миру. Мы ожидаем дальнейшего взаимодействия с причастными сторонами, чтобы помочь найти решение, которое защитит интересы потребителей, а также способность отрасли внедрять новшества и предлагать пользователям новые впечатляющие технологии", - заявил представитель Apple.

В свою очередь Тьерри Бретон ответил, что "эта инициатива не противоречит инновациям. Она выступает за европейских потребителей, а не против кого-либо".