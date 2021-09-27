Аналитик Минг-Чи Куо рассказал, что Apple начнет массовое производство обновленного MacBook Air в третьем квартале 2022 года. Новинка станет предновогодним хитом следующего года, так как получит mini-LED экран, обновленный дизайн и улучшенный процессор Apple Silicon.

Куо полагает, что Apple могла перенести дату начала производства новой модели из-за нехватки компонентов и изменений на потребительском рынке. Аналитик считает, что купертиновцы верят в скорое возвращение людей в офисы и постепенное снижение объемов продаж практически всех гаджетов.

Ожидается, что помимо однокристальной системы следующего поколения, новый MacBook Air будет иметь полностью переработанный корпус и цветовое разнообразие по аналогии с 24-дюймовым iMac на M1. Ранее утечки по новому MacBook Air прогнозировали два порта USB 4.0 и зарядный коннектор MagSafe. В прошлом Минг-Чи Куо сообщал, что новый MacBook Air будет оснащен mini-LED экраном.

Возможно, уже в следующем месяце Apple представит новинки: 14-дюймовый и 16-дюймовый MacBook Pro на базе Apple M1X. В последней бета-версии macOS Monterey найдено упоминание двух новых разрешений дисплея, которые, вероятно, соответствуют новым ноутбукам: «3456 x 2234 Retina» и «3024 x 1964 Retina», что означает увеличение плотности пикселей для более чёткого изображения, если дисплеи получат ожидаемые размеры.