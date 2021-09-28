Обозреватель Bloomberg Марк Гурман поделился впечатлениями о линейке iPhone 13 в дайджесте Power On и дал прогноз по поводу моделей iPhone следующего поколения, которые выйдут в 2022 году.

Гурман утверждает, что в iPhone 14 ожидаются «новые модели начального и профессионального уровня, а также полный редизайн», а «незначительные изменения в этом году указывают, что инженеры Apple работают над более крупными изменениями, которые требуют больше времени».

Ранее подобную информацию также публиковали аналитик Мин-Чи Куо и инсайдер Джон Проссер. По их данным, Apple перейдёт от «чёлки» к фронтальной камере в экранном отверстии, как в большинстве Android-смартфонов.

Гурман также подтвердил, что Apple работает над складными устройствами, но представит их только через несколько лет. Отраслевые инсайдеры ранее сообщали о двух гибких iPhone на манер Galaxy Z Fold и Z Flip.

По слухам, Apple собирается отказаться от iPhone mini и сосредоточиться на новом iPhone 14 Max, поэтому в линейке будут представлены обычный iPhone, модель Max и две версии Pro. Минг-Чи Куо ранее сообщал, что Apple отложила выпуск iPhone с Touch ID под дисплеем до второй половины 2023 года.