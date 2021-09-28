Компания Ferrari и нидерландский холдинг Exor, который частично владеет автопроизводителем, заключили контракт со студией LoveFrom, созданной бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом. Об этом сообщается на сайте Ferrari.

«Это партнерство поможет объединить легендарную производительность Ferrari с непревзойденным опытом и творчеством LoveFrom, которые создавали продукты, меняющие мир», — говорится в пресс-релизе на сайте Ferrari.

В ходе партнерства LoveFrom с Джони Айвом будет работать над «проектами в люксовом бизнесе» для Ferrari. Дизайнер также войдет в Совет партнеров Exor, в рамках которого будет делиться дизайнерским опытом и бизнес-идеями. Других подробностей о сотрудничестве компании не раскрыли.

The Financial Times утверждает, что первый электромобиль Ferrari, который должен выйти в 2025 году, с большой вероятностью станет частью этого партнерства. У Ferrari также есть рабочие отношения со старшим вице-президентом Apple по программному обеспечению Эдди Кью — он входит в совет директоров Ferrari.

Айв покинул Apple в конце 2019 года после 27 лет работы ради создания собственной дизайнерской компании, а Apple стала её основным клиентом. В прошлом году клиентом дизайнерской студии стал сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb. В 2020 году ряд СМИ сообщали, что пост генерального директора Ferrari может занять Айв. Однако в декабре стало известно, что им станет Джон Элканн.