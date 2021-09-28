Специалисты DxOMark протестировали камеры iPhone 13 Pro и выставили им оценку. Так как камера этой модели не отличается от камеры iPhone 13 Pro Max, то оценки также должны быть идентичны.

Основная камера iPhone 13 Pro представлена тремя 12-мегапиксельными датчиками, которые оснащены разной оптикой: универсальным, ультраширокоугольным и телеобъективом. Гаджет также способен записывать 4K-видео со скоростью 60 fps.

Специалисты отмечают ряд улучшений по сравнению с прошлогодней моделью. Цветопередача и контрастность при съёмке портретов со вспышкой были улучшены. Кроме того, заметно выросла детализация, особенно при съёмке в помещениях. Похоже, увеличенные пиксели нового датчика позволили повысить детализацию.

В минусы эксперты записали ограниченный динамический диапазон в сложных высококонтрастных сценах, ярко выраженный шум на сверхширокоугольной камере, а также дефекты при съемке на телеобъектив с плохим освещением. За фотографические возможности смартфон получил 144 балла.

Отдельно эксперты оценили видеовозможности нового смартфона Apple. По словам специалистов DxOMark, iPhone 13 Pro опережает всех конкурентов по качеству снимаемых роликов. За видеосъёмку устройство получило 119 очков.

В общей сложности iPhone 13 Pro набрал 137 баллов и попал тем самым на четвертое место соответствующего рейтинга от DxOMark. Впереди лишь Huawei Mate 40 Pro+, Xiaomi Mi 11 Ultra и Huawei P50 Pro.

DxOMark также протестировала iPhone 13 mini. Смартфон набрал 130 баллов. Младшая новинка Apple получила 138 очков за фотосъёмку, 55 за зум и 117 за съёмку видео.