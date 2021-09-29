В восьмой бета-версии macOS Monterey для разработчиков специалисты ресурса 9to5Mac нашли упоминание режима высокой производительности. Опция позволит по максимуму задействовать вычислительную мощность процессора и видеоадаптера на компьютерах Mac.

Речь идёт о режиме, который ускоряет работу приложений, предупреждая, что при этом сокращается время автономной работы и повышается уровень шума системы охлаждения. Впервые о функции стало известна из кода macOS Catalina 10.15.3, но она так и не вышла в релиз.

Интересно, что изначально в коде macOS Monterey не было упоминаний режима высокой производительности, но к восьмой бете они всё же появились. Не исключено, что Apple всё же решилась на внедрение этой функции в связи с переходом на собственные процессоры Apple Silicon, что позволило заметно повысить время автономной работы лэптопов.

Пока неизвестно, когда новая функция будет доступна всем желающим. По слухам, компания скоро представит новые модели MacBook Pro с чипом M1X и улучшенной графикой. В 9to5Mac не исключают, что режим высокой мощности станет эксклюзивной функцией для новых компьютеров.