На прошлой неделе в магазинах появился новый iPad mini 6, и сразу после этого пользователи по всему миру начали сообщать о странной проблеме «желейного экрана». Из-за того, что часть дисплея обновляется с медленной скоростью, на экране возникают явные подтормаживания.

Степень проявления эффекта зависит от конкретного экземпляра устройства — на одних он может проявляться больше, на других — меньше. Но в любом случае эффект проявляется только в портретной ориентации и большинство стали замечать этот «эффект желе» только после того, как узнали о его существовании.

Here is is slow-mo video of scrolling on the iPad Min i slowed down EVEN MORE in a frame-by-frame step through. Notice how the right moves up faster than the left.



In normal usage you barely see it, but every now and then it become noticeable. In landscape it goes away entirely pic.twitter.com/iq9LGJzsDI — Dieter Bohn (@backlon) September 22, 2021

Оказалось, что особенность скроллинга — не брак, ей обладают все новые iPad mini. Apple считает ситуацию с iPad mini 6 нормальной. Компания называет это особенностью жидкокристаллического экрана планшета. Как пояснили в Apple, действительно небольшая задержка между обновлениями строк сверху и снизу экрана при прокрутке есть, но она незаметна обычным пользователям и не влияет на работоспособность устройства.

Однако пользователи отмечают, что «желейный» эффект более выражен именно на iPad mini 6: у iPad Air и iPad 9th Gen, также оснащённых ЖК-матрицами, он не так заметен. Пока неизвестно, планирует ли Apple устранить проблему с последующими обновлениями прошивки «пострадавших» iPad.