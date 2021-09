На прошлой неделе в магазинах появился новый iPad mini 6, и сразу после этого пользователи по всему миру начали сообщать о странной проблеме «желейного экрана». Из-за того, что часть дисплея обновляется с медленной скоростью, на экране возникают явные подтормаживания.

Степень проявления эффекта зависит от конкретного экземпляра устройства — на одних он может проявляться больше, на других — меньше. Но в любом случае эффект проявляется только в портретной ориентации и большинство стали замечать этот «эффект желе» только после того, как узнали о его существовании.

Here is is slow-mo video of scrolling on the iPad Min i slowed down EVEN MORE in a frame-by-frame step through. Notice how the right moves up faster than the left.



In normal usage you barely see it, but every now and then it become noticeable. In landscape it goes away entirely pic.twitter.com/iq9LGJzsDI