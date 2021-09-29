Apple заявила, что «желейный скроллинг» на новом iPad mini 6 — это нормально
На прошлой неделе в магазинах появился новый iPad mini 6, и сразу после этого пользователи по всему миру начали сообщать о странной проблеме «желейного экрана». Из-за того, что часть дисплея обновляется с медленной скоростью, на экране возникают явные подтормаживания.
Степень проявления эффекта зависит от конкретного экземпляра устройства — на одних он может проявляться больше, на других — меньше. Но в любом случае эффект проявляется только в портретной ориентации и большинство стали замечать этот «эффект желе» только после того, как узнали о его существовании.
Here is is slow-mo video of scrolling on the iPad Min i slowed down EVEN MORE in a frame-by-frame step through. Notice how the right moves up faster than the left.— Dieter Bohn (@backlon) September 22, 2021
In normal usage you barely see it, but every now and then it become noticeable. In landscape it goes away entirely pic.twitter.com/iq9LGJzsDI
Оказалось, что особенность скроллинга — не брак, ей обладают все новые iPad mini. Apple считает ситуацию с iPad mini 6 нормальной. Компания называет это особенностью жидкокристаллического экрана планшета. Как пояснили в Apple, действительно небольшая задержка между обновлениями строк сверху и снизу экрана при прокрутке есть, но она незаметна обычным пользователям и не влияет на работоспособность устройства.
Однако пользователи отмечают, что «желейный» эффект более выражен именно на iPad mini 6: у iPad Air и iPad 9th Gen, также оснащённых ЖК-матрицами, он не так заметен. Пока неизвестно, планирует ли Apple устранить проблему с последующими обновлениями прошивки «пострадавших» iPad.
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