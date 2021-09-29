Лаборатория DisplayMate протестировала экраны новых флагманов Apple и определила лидера не только среди смартфонов компании, но и устройств других брендов.

Смартфоны линейки iPhone 13 Pro Max оснащены новыми OLED-дисплеями Super Retina XDR с технологией ProMotion. Технология поддерживает адаптивную частоту кадров, выбирающую максимально комфортный показатель в зависимости от воспроизводимого контента. Минимальная и максимальная частота обновления экрана составляет 10 и 120 кадров в секунду соответственно. Диагональ дисплея — 6,7 дюймов, а разрешение 2778 на 1284 пикселей при плотности 458 пикселей на дюйм.

Одним из рекордов, установленных iPhone 13 Pro Max, была самая высокая полноэкранная яркость для смартфонов с OLED-дисплеями. Apple заявляет, что максимальная яркость дисплея в смартфоне iPhone 13 Pro Max составляет 1000 нит для обычного контента и 1200 нит для HDR-контента. Для сравнения, iPhone 12 Pro Max имеет максимальную яркость 800 нит для обычного контента и 1200 нит для HDR-контента. Среди других рекордов упоминаются высочайшая абсолютная точность цветопередачи, самый высокий коэффициент контрастности, самая низкая отражающая способность экрана и др.

«В iPhone 13 Pro Max практически идеально точная калибровка и общая производительность, которую визуально невозможно отличить от идеальной. Мы присуждаем этой модели наивысшую оценку A+. Это лучший дисплей среди смартфонов, который установил сразу 12 рекордов в наших тестах», — отметили представители DisplayMate.

В прошлом году специалисты выставили наивысшую оценку экрану iPhone 12 Pro Max. А до этого ее получили iPhone X, iPhone XS и iPhone 11 Pro. Также в прошлом эксперты DisplayMate не раз выделяли дисплеи iPad и iPad Pro.