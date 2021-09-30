Долгое время в App Store нельзя было оценивать предустановленные на iPhone и iPad приложения, такие как «Почта», «Музыка», «Новости», «Акции», «Калькулятор» и многие другие. Однако, похоже, с выходом iOS 15 компания сняла это ограничение.

На данный момент «Подкасты» получили две звезды из пяти, Apple News — 2,3, «Календарь» — 2,9, «Карты» и Apple Music — три звезды. В отзывах пользователи жалуются на технические проблемы, с которыми встречаются в приложениях. Среди самых оцененных приложения оказался «Диктофон»: у него четыре звезды из пяти. При этом ни одно приложение Apple не получило пять звезд.

Тем не менее, многие из программ не получили и ста оценок, так что выборка крайне мала и пока не отражает реального положения вещей. Приложения Apple имеют гораздо меньше оценок, чем популярные продукты других компаний, таких как клиент Facebook с 1,1 миллиона оценок и TikTok с 10 миллионами.

Многие пользователи используют отзывы, чтобы рассказать о не устраивающих их особенностях софта компании. Также люди во многих отзывах пишут, что им нужно приложение «Погода» и «Калькулятор» на iPad и спрашивают Apple, когда компания их выпустит.

Возможность оценивать и критиковать фирменные приложения должна помочь Apple получить более адекватную обратную связь о своих сервисах, так что, в конечном счете, наверняка сработает на пользу потребителям. Не исключено, что это также связано с давлением разработчиков сторонних приложений, которые не могут скрывать полученные оценки и отзывы.