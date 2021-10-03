Согласно результатам тестирования, проведенного ChargerLAB, iPhone 13 Pro Max способен заряжаться со скоростью до 27 Вт против 22 Вт у 12 Pro Max.

Чтобы добиться таких мощностей, нужно использовать блок питания на 30 и более ватт с поддержкой технологии Power Delivery. Такой идёт в комплекте с MacBook Air, например.

Указанная мощность не держится на всём протяжении процесса зарядки: как и другие технологии быстрой подпитки, ближе к полному заряду мощность падает, чтобы не перегревать смартфон.

Этот тест подтверждает другой эксперимент, который провели в GizChina. В нём iPhone 13 Pro Max за полчаса он зарядился до 48%, за час до 84%, и ещё 47 минут потребовалось на то, чтобы добрать оставшиеся 16%. Пиковое значение мощности составило 26,6 Вт, но под конец смартфон заряжался гораздо медленнее, так что в среднем и получилось около 20 Вт, а то и меньше.

Эти показатели совпадают с заявлением Apple о том, что новые iPhone 13 заряжаются от 0 до 50% за 30 минут. Тест обычного iPhone 13 с таким же зарядным устройством показал, что он не потребляет больше 20 Вт при зарядке.