Одолев в борьбе конкурентов, студия Apple Original Films приобрела права на триллер Джонатана Уоттса ("Человек-Паук 3: нет пути домой") с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом в главных ролях.

Сумма сделки и её конкретные условия остались без уточнений, однако будущий фильм точно ждет широкий кинотеатральный релиз, ради чего звезды даже отказались от своих стандартных восьмизначных гонораров. Вместе с Apple за многообещающую ленту боролись Sony, Netflix, Universal, MGM, Amazon, Annapurna Pictures и Warner Bros.

По информации Deadline, Питт и Клуни также настояли на том, чтобы фильм вышел в кинотеатрах, а не только на Apple TV+. Новый проект пока не получил названия, а из подробностей сюжета известно лишь, что героями истории станут два ремонтника-одиночки, получившие одно и то же задание.

Уоттс также напишет сценарий и выступит одним из продюсеров вместе с Клуни и Питтом.

Клуни и Питт ранее снялись в нескольких фильмах: в криминальной трилогии Стивена Содерберга о друзьях Оушена, а также в комедии братьев Коэнов "После прочтения сжечь".