Сегодня, 1 октября, Apple признала самое первое поколение Apple Watch официально устаревшим устройством. Авторизованные сервисные центры больше не будут ремонтировать эти часы, если у них нет запчастей.

Apple представила первые смарт-часы более шести лет назад — в апреле 2015-го года — и с тех пор выпускала обновления каждый год. Модель 2017-го года, Apple Watch Series 3, остается в продаже до сих пор. А новейшие Apple Watch Series 7, анонсированные одновременно с новыми iPhone 13 в середине сентября, должны, как ожидается, поступить в продажу в середине октября.

Компания относит свои продукты к «винтажным», если они не выпускаются в течение последних пяти лет, и «устаревшим», когда они сняты с производства более семи лет назад. Признание устройства устаревшим означает для него ограниченные возможности поддержки и ремонта. На гаджет не распространяется обновление ПО, а официальные сервисные центры не принимают его на обслуживание.

В середине сентября Apple признала устаревшим iPod touch пятого поколения. Мультимедийный плеер имеет четырехдюймовый IPS-дисплей с матрицей Retina, чип Apple A5, разъем для наушников и проводную гарнитуру в комплекте.