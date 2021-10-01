Аналитическая компания Mixpanel заявила, что iOS 15 установлена на 19,24% совместимых устройств. Данные получены на основе посещений веб-сайтов и приложений, где установлены метрики Mixpanel.

Темпы установки iOS 15 сильно отстают от iOS 14. В прошлом году iOS 14 за 10 дней была установлена на 35% устройств.

Официальных данных по iOS 15 ещё нет. Mixpanel измеряет распространённость iOS на основе посещений сайтов и приложений, использующих его SDK для мобильной аналитики, поэтому данные не являются точными.

Вероятно, некоторые владельцы iPhone решили подождать выхода iOS 15.1, в которой исправят многие ошибки и добавят некоторые функции, которые не появились в релизной версии.