Организация USB Implementers Forum (USB-IF) представила новые логотипы для производителей USB-устройств. Теперь на устройствах будут указывать не только скорость передачи данных, но и мощность заряда, поддерживаемую зарядным устройством или кабелем.

Новый брендинг вводит новейший протокол USB Power Delivery (USB PD) 3.1, который в свою очередь является частью спецификации USB Type-C 2.1 и предполагает увеличение предела мощности до 240 Вт. Официальная спецификация USB PD 3.1 предусматривает два значения мощности — 60 Вт или 240 Вт.

Организация обновила значки для стандарта USB4, на которых теперь отображается информация о максимальной скорости передачи данных — 20 или 40 Гбит/с. Особую маркировку получат универсальные устройства, способные заряжать и передавать данные одновременно.

Нововведение призвано исключить путаницу при покупке нужных кабелей, предоставив пользователям возможность быстро находить сертифицированную продукцию с подходящими характеристиками.