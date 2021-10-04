The Wall Street Journal изучили прибыльность игрового сегмента App Store, воспользовавшись данными аналитической фирмы Sensor Tower и документами, опубликованными в ходе суда между Epic Games и Apple.

Согласно отчету, в 2019 финансовом году выручка App Store составила 15,9 миллиарда долларов. Исходя из судебных документов, операционная прибыль App Store за тот же период составила 12,3 миллиарда долларов. Около 69% выручки App Store принесли игры — в денежном выражении это около $11 млрд.

Собственные аналитики Wall Street Journal тем временем считают, что в 2019-м Apple заработала с игр в районе 8,5 миллиарда долларов — что на два миллиарда больше, чем операционная прибыль Sony, Nintendo, Microsoft и Activision за тот же период. Вычисление основано на публичных финансовых отчётах игровых компаний.

И это данные за 2019 год, то есть до пандемии COVID-19, которая привела, в том числе, к резкому скачку интереса людей к играм. По данным Sensor Tower, в 2020-м финансовом году пользователи App Store во всём мире потратили на мобильные игры 45 млрд долларов, при этом более половины этой суммы пришлось на США и Китай. Apple получает до 30% от стоимости подписок и внутриигровых покупок — предположительная сумма дохода бренда в этом сегменте составила примерно $13,5 миллиарда.

Представитель Apple пояснил, что эти цифры не совсем корректны и выше реальных. Однако, компания не предоставила отчеты по отдельным категориям со своей стороны. WSJ уточнило, что даже если эта информация от сторонней аналитической компании завышена, то ненамного. Так как в любом случае Apple заработала на играх на $2 млрд больше, чем все разработчики, студии и крупнейшие издательства.

Примечательно, что Apple не разрабатывает игры, но получает доход от комиссий с платных игр, а также внутриигровых покупок. В отличие от неё, Nintendo, Microsoft, Activision и Sony продают игры по более высокой цене, но в конечном счёте зарабатывают меньше.