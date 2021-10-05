Журналист издания Bloomberg Марк Гурман в своей рассылке под названием Power On поделился информацией о грядущих анонсах Apple. По его словам, официальный анонс новых MacBook Pro с чипами M1X состоится в октябре или начале ноября. Более точная дата пока неизвестна.

Гурман прогнозирует, что M1X будет иметь два варианта, оба с 10 ядрами: восемью высокопроизводительными и двумя энергоэффективными. Разница между двумя чипами заключается в графике: будут представлены варианты с 16 или 32 графическими ядрами. Кроме того, чип отличится поддержкой оперативной памяти объемом до 64 ГБ. M1X, вероятно, появится и в одной из версий Mac mini.

Слухи о новых версиях MacBook Pro ходят уже давно. Представленная прошлой осенью 13-дюймовая версия на чипсете M1 была практически идентична с точки зрения возможностей ноутбукам предыдущего поколения — за исключением самого факта использования чипа собственной разработки, а 16-дюймовые MacBook Pro не обновлялись с конца 2019 года. При этом сообщается, что 16-дюймовые MacBook Pro начали пропадать из продажи в магазинах Apple Store.

Ожидается, что Apple представит два MacBook Pro — с дисплеями mini-LED на 14 и 16 дюймов. По форме ноутбуки станут больше напоминать iPad Pro с прямыми углами корпуса. Есть информация, что в устройствах избавятся от сенсорной тач-панели — ей на смену придут привычные клавиши. А еще в компьютеры могут встроить порты MagSafe для зарядки, вернуть слот для карт памяти, а также установить HDMI-разъем и вернуть хотя бы один USB-A.