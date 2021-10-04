Сегодня Apple официально сообщила о том, что новые умные часы Apple Watch Series 7 станут доступны для предварительного заказа в эту пятницу, 8 октября, а продажи стартуют 15 октября. Даты актуальны для 50 стран, включая Россию.

Apple Watch Series 7, которые компания показала на презентации в сентябре, отличаются увеличенным дисплеем: экран на 20% больше, чем у Series 6. За счёт этого, например, клавиатура стала полноразмерной. В компании заявляют, что это самая прочная модель Apple Watch: она поддерживает защиту от трещин, полную защиту от пыли, а также погружение в воду на глубину до 50 метров.

Для заказа будет доступно два размера — 41 и 45 мм. Классические алюминиевые модели будут поставляться в пяти цветах «полуночный», «звёздный свет», зелёный, «новый синий» и красный (PRODUCT)RED. Также для покупки будут доступны часы из нержавеющей стали в «серебре», «золоте» и цвете графита. Кроме этого, компания выпустит две модели с титановым корпусом.

Российская цена составит 36.990 рублей (41 мм) и 39.490 рублей (45 мм). Также в России будет доступна Nike Series.