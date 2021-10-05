Apple добавила возможность в один клик сообщать о мошенничестве в приложениях из App Store.

Как сообщает в Twitter предприниматель, «охотник на мошенников» и разработчик приложений Коста Элефтериу, кнопка «Сообщить о проблеме» впервые за долгие годы вернулась в описание приложений, а при её нажатии теперь демонстрируется выпадающий список, включающий, в частности, пункт «Сообщить о мошенничестве или обмане».

До релиза iOS 15 существовал лишь один способ сообщить о потенциально опасном софте, размещённом в App Store: прокрутить страницу до самого конца, после чего нужно было перейти на официальный сайт, где требуется повторно пройти аутентификацию. Уже там у пользователей появлялась возможность «сообщить о подозрительной активности», «сообщить о проблеме с качеством», «запросить возврат средств» или «найти мой контент».

Другими словами, ни одна из перечисленных опций не предоставляла чёткого способа сообщить о мошенничестве. Например, пункт «сообщить о подозрительной активности» перенаправлял пользователей на сайт техподдержки Apple Support. Более того, сообщить о проблеме качества можно было, только если пользователь заплатил деньги и поэтому стал жертвой мошенничества.

Теперь даже из аккаунта бесплатного приложения с возможностью покупки дополнительных функций можно сообщить о проблеме. При этом системе по-прежнему перенаправляет пользователей на сайт, на котором необходима повторная авторизация, но всё равно интерфейс стал намного удобнее.

Пока нововведение доступно в США и Великобритании. Вероятно, в России опция появится позже в этом году.