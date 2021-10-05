Apple разместила на главной странице своего сайта мини-фильм «В честь Стива», приуроченный к десятилетию кончины Стива Джобса. Он умер 5 октября 2011 года.

Видео длительностью три минуты состоит из отрывков выступлений Джобса на различных конференциях и одного из его интервью, в котором он размышляет о жизни.

Компания также опубликовала заявление семьи Джобса. Родственники отметили, что он, «даже когда страдал от боли, не терял веры в красоту жизни», поэтому они нашли утешение.

Тим Кук процитировал Джобса в своем Твиттере: «Люди, работающие со страстью, могут изменить мир к лучшему» и добавил: «Трудно поверить, что прошло 10 лет».