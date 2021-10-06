Apple выпустила новую прошивку для беспроводных наушников AirPods и Beats. Оно активирует функцию поиска аксессуаров, а также позволяет предотвратить их потерю при помощи сигнала, отправляемого на смартфон.

Отныне владельцы AirPods Pro и AirPods Max могут найти утерянное устройства с помощью фирменного приложения «Локатор». Эту функцию Apple анонсировала ещё в ходе конференции WWDC 2021 во время презентации операционной системы iOS 15.

Чтобы найти наушники, в «Локаторе» нужно нажать на кнопку «Найти» и следовать подсказкам на экране. Интерфейс «поисковика» будет проще, чем у AirTag — из-за отсутствия в наушниках чипа U1 точность их отслеживания ниже, чем при поиске трекера. Пользователь увидит подсказки вроде «Близко» или «Далеко», но на экране не появятся стрелки с указанием направления.

Обновление на наушники устанавливается автоматически. Для AirPods обновление имеет номер 4A400, для Beats — 4A394.