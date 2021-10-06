В интервью изданию CNET по поводу вышедшей в свет автобиографии «Играй честно, но выигрывай», основатель компании Dell Майкл Делл рассказал историю их взаимоотношений со Стивом Джобсом.

По словам Делла, в 1993 году Джобс несколько раз приезжал к нему домой в Техас, чтобы предложить перейти на операционную систему NeXT, которую он создал после ухода из Apple. Dell отклонила предложения, сославшись на недостаток программного обеспечения и слабый потребительский интерес.

Вернувшись в Apple в качестве временного генерального директора в 1997-м, Джобс сделал Dell другое предложение — лицензировать версию Mac OS, которая была построена на программном обеспечении NeXT Mach для x86-систем. Это заинтересовало компанию, и она согласилась платить за каждый компьютер, проданный с операционной системой Apple. Однако реализовать идею на практике не удалось — условия главы Apple не устраивали уже саму Dell.

Джобс из опасения за продажи компьютеров Mac требовал устанавливать на компьютеры партнёра macOS и Windows одновременно, чтобы клиенты сами выбирали, какую ОС использовать. Но такое предложение не имело смысла для Dell, потому что при этом Dell пришлось бы платить отчисления с каждого проданного ПК, даже если клиенты предпочли Windows. Более того, Джобс не мог гарантировать постоянный доступ к программному обеспечению.

"Это могло бы поменять траекторию развития операционных систем Windows и Mac для ПК", — сказал Делл. "Но, как мы видим, они выбрали разные направления".