Ресурс AnandTech провёл масштабный и подробный тест производительности процессора Apple A15 Bionic, который используется в линейке смартфонов iPhone 13. Специалисты отмечают, что мощность чипа оказалась даже выше, чем заявляла Apple на своей презентации.

По сравнению с конкурентами, A15 быстрее не на 50%, как утверждает Apple, а на 62%. Хотя более крупные ядра A15 Bionic потребляют больше энергии, они всё же намного более энергоэффективны, чем решения других компаний.

По сравнению с A14, новый A15 получил увеличенную тактовую частоту высокопроизводительных ядер на 8%, достигнув пикового значения в 3240 МГц (в предыдущем поколении было 2998 МГц). Когда оба высокопроизводительных ядра активны, их рабочая частота фактически увеличивается на 10% – оба теперь работают на частоте 3180 МГц, вместо 2890 МГц в предыдущем поколении.

Энергоэффективные ядра A15 также улучшили производительность – на 10,5% с показателем частоты 2,016 ГГц против 1823 ГГц у А14. При этом расход энергии остаётся на прежнем уровне. Тестирование A15 Bionic в Geekbench показало, что общий прирост производительности CPU, по сравнению с A14 составляет 21%.

Кроме того, AnandTech отмечает, что системный кэш A15 увеличился до 32 МБ, что вдвое больше по сравнению с A14. Это улучшение «затмевает конкурентов» и является «ключевым фактором энергоэффективности, имея возможность поддерживать доступ к памяти на одном и том же чипе, а не выходить на более медленную DRAM». Рост кэш-памяти 2-го уровня высокопроизводительных ядер A15 тоже огромный: с 8 МБ до 12 МБ.

Что касается графики Apple A15, то эксперты AnandTech называют её «потрясающей», демонстрирующей улучшения, которые намного превосходят маркетинговые заявления Apple.

Единственная реальная критика в обзоре — это существенный троттлинг на iPhone 13 Pro, который, по мнению AnandTech, связан с новым дизайном печатной платы. Специалисты также отметили, что общая тепловая конструкция iPhone «определённо одна из худших, поскольку она плохо справляется с распределением тепла по всему корпусу телефона». Однако, даже с учётом этого, модели iPhone 13 по-прежнему намного быстрее смартфонов конкурентов.