Apple обновила перечень требований, которых придётся придерживаться разработчикам софта для iOS, iPadOS и macOS. С 31 января 2022 года они должны обеспечивать легкое удаление не только самих приложений, но и аккаунтов пользователя.

Разработчиком рекомендуется убедиться, что их приложение чётко объясняет пользователю, как и какие его данные собираются. Правила не регламентируют возможные процессы удаления учётной записи: возможно, для этого придётся написать письмо разработчику или перейти из приложения на веб-сайт.

В обсуждении разработчики отмечают, что новое требование реализовать не так просто. Некоторые указывают на то, что их приложение создает учетные записи, которые находятся в виде криптографических ключей только в приложении и связке ключей Apple. То же самое и со всеми сервисами, которые связаны с криптовалютой. Разработчики таких приложений не могут управлять учетными записями, поскольку данные хранятся в распределенной системе — блокчейне криптовалюты.

Другие разработчики обратили внимание на то, что Apple использовала формулировку «инициировать удаление», а не «немедленное удаление». Таким образом, по их словам, пользователи должны иметь возможность именно запросить удаление своей учетной записи в приложении. В итоге требование Apple напоминает положение GDPR о «праве на на забвение».

Новшество Apple обусловлено как вопросами безопасности данных пользователей, так и обычным удобством. Многие современные приложения попросту не имеют функции удаления учётной записи, а это значит, что все данные в ней продолжают храниться на серверах разработчиков.