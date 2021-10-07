Apple работает над проектом, который выведет возможности CarPlay на новый уровень, сообщает Bloomberg. Он носит внутреннее именование IronHeart и находится на ранней стадии разработки.

Предполагается, что при помощи смартфона автомобилисты смогут дистанционно изменять режим работы климатической установки, активировать подогрев стёкол и настраивать положение кресел. Кроме того, новая платформа позволит получать информацию о температуре за бортом и в салоне, а также просматривать показания бортовых приборов. Наконец, можно будет через смартфон настраивать акустическую систему: регулировать настройки эквалайзера, баланса и пр.

На данный момент функционал системы ограничивается возможностью совершать звонки, получать сообщения, а также просматривать встроенные карты. Делается это при помощи клавиш на руле, сенсорного экрана мультимедиа или голоса в зависимости от возможностей машины.

Получив доступ к элементам управления и приборам, Apple смогла превратить CarPlay в интерфейс, охватывающий практически всю машину. Полученные данные могут использоваться Apple или третьими лицами для создания новых приложений или добавления новых функций к уже существующим. Некоторые пользователи iPhone жаловались на необходимость переключения между CarPlay и встроенной системой автомобиля для управления ключевыми элементами управления. В случае, если проект IronHeart будет реализован, это должно решить проблему.