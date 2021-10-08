Большинство пользователей iPhone не скачивает российские приложения, которые производитель обязан устанавливать на смартфоне, владельцы телефонов Samsung не знают о существовании на устройствах предустановленных приложений, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Telecom Daily. Аналитики опросили 1850 покупателей новых смартфонов Samsung и Apple и изучили динамику скачиваний приложений на iOS через сервис AppAnnie.

Выяснилось, что большинство пользователей не заметили предустановленных приложений: 45% опрошенных владельцев iPhone не обратили внимание на окно выбора приложений при первой загрузке смартфона, а о существовании папки "Закон" на гаджетах Samsung не знают 64% их владельцев. Только 16% покупателей iPhone сказали, что готовы устанавливать приложения при активации телефона.

При первом включении большинство владельцев Apple хотят настраивать только язык и страну (94%) и базовые функции (Face ID, Touch ID) — 79%. 59% пользователей Apple говорят о том, что им было бы удобно устанавливать приложения, когда в них возникнет необходимость.

Почти половина респондентов (46%) считают наилучшим вариантом предустановки размещение на экране смартфона ярлыков приложений, которые при желании можно загрузить в память устройства нажатием на иконку (то есть формат, как у Samsung).

В целом прибавка к аудитории российских приложений в связи с введением закона составила на iOS, по оценке Telecom Daily, около 1%. Оценить эффект от предустановки программ на Android-смартфоны аналитики затруднились. По данным аналитической компании AppAnnie, заметного роста скачивания российский приложений из списка обязательного ПО после вступления в силу требований по его предустановке так и не произошло.

В Минцифры, которое выступало разработчиком закона, не стали комментировать результаты исследования. Там отметили, что «использование приложений из числа предварительно установленных — выбор пользователей». Механизм загрузки из «окна выбора» на iOS не отличается от стандартного из магазина приложений App Store, сказали в «Яндексе», «поэтому отличить такие установки от всех остальных невозможно». В компании добавили, что на число скачиваний влияет много факторов, в том числе рекламные акции.