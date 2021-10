Поклонник техники Apple и iOS разработчик Колби Шитс, превратил раритетный моноблок iMac G4, выпущенный в 2002 году, в современный компьютер на базе чипсета M1. Он посвятил свой проект памяти Стива Джобса.

В сообщении на форуме MacRumors энтузиаст объяснил, как ему удалось объединить классический компьютер с современной аппаратной начинкой. Шитс говорит, что давно обдумывал возможности реализации этой идеи, однако Mac mini с чипами Intel не годились для его затеи из-за габаритов материнской платы, а также слишком большого количества тепла, выделяемого x86-совместимыми процессорами.

In celebration of Steve Job’s life and his inspiration to many, I wanted to show a passion project I’ve been working on that I think Steve would be proud of. Something that wasn’t possible 20 years ago but is now.



Hello, iMac G4 with an M1 chip. pic.twitter.com/q6zUpyFrwu