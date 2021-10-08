Поклонник техники Apple и iOS разработчик Колби Шитс, превратил раритетный моноблок iMac G4, выпущенный в 2002 году, в современный компьютер на базе чипсета M1. Он посвятил свой проект памяти Стива Джобса.

В сообщении на форуме MacRumors энтузиаст объяснил, как ему удалось объединить классический компьютер с современной аппаратной начинкой. Шитс говорит, что давно обдумывал возможности реализации этой идеи, однако Mac mini с чипами Intel не годились для его затеи из-за габаритов материнской платы, а также слишком большого количества тепла, выделяемого x86-совместимыми процессорами.

In celebration of Steve Job’s life and his inspiration to many, I wanted to show a passion project I’ve been working on that I think Steve would be proud of. Something that wasn’t possible 20 years ago but is now.



Hello, iMac G4 with an M1 chip. pic.twitter.com/q6zUpyFrwu — Colby Sheets (@ColbySheets) October 5, 2021

Поэтому в качестве начинки выступил Mac mini на M1 с 8 ГБ оперативной памяти. Шитс оставил оригинальный дисплей iMac G4. Он заявил, что заменить его не составило бы труда, однако этот экран устраивает его по всем параметрам.

Как отметил сам энтузиаст, до недавнего времени он никогда не занимался подобными проектами. Однако благодаря Youtube и советам одного из блогеров он смог справиться с задачей.