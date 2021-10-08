Apple начала принимать предварительные заказы на новые смарт-часы Watch Series 7, представленные ещё в средине прошлого месяца. Предзаказ уже можно оформить в 50 странах мира, включая Россию. Вместе с этим компания объявила официальные цены на новинки для нашей страны.

Apple Watch Series 7 доступны в корпусах из алюминия, нержавеющей стали и титана по цене от 36.990 рублей. Цены на версию в 45-мм корпусе будут начинаться от 39.490 рублей. Помимо базовых моделей будут доступны версии Nike и Hermes о специальными ремешками. Часы доступны в пяти расцветках: синей, красной, белой, чёрной и зелёной. В комплект поставки входят силиконовые ремешки под цвет корпуса и зарядный кабель USB-C.

Всего за час, который прошел с момента открытия предварительных заказов сроки доставки Apple Watch Series 7 выросли с нескольких дней до 4-5 недель. Если судить по американскому Apple Online Store, то это не предел. Отдельные модификации Apple Watch Series 7 обещают доставить только через 6-7 недель. В первую очередь это касается часов в корпусах из титана.

Период предзаказов продлится до 15 октября, в этот день начнётся отгрузка умных часов. В продаже также останутся Apple Watch SE по цене от 24.990 pyблей и Apple Watch Series 3 за 17.990 рyблей.

Новые Apple Watch претерпели минимальные изменения. Несмотря на то, что часам пророчили глобальный редизайн в стиле iPhone 12 и новые датчики вроде глюкометра, они получили только увеличенный дисплей и несколько мелких фишек. По слухам, Apple даже не обновила процессор, и аксессуар работает под управлением прошлогоднего чипа S6.