Спустя всего две недели после дебюта первых эпизодов «Основания» потоковый сервис Apple TV+ официально продлил масштабную фантастическую драму по книжной трилогии Айзека Азимова на второй сезон. По некоторым сведениям, медиагигант согласился на продолжение еще в ноябре 2019-го, однако соответствующий анонс решили сделать только сейчас.

Шоу разрабатывает Дэвид С.Гойер, известный по работе над «Темным рыцарем» и «Человеком из стали». Он рассказывает историю о группе изгнанников, которые бросают вызов Галактической империи, чтобы спасти её от разрушения.

«Теперь, со вторым сезоном, наши зрители смогут увидеть еще больше персонажей и миров Азимова, включая Хобера Мэллоу, генерала Бел Риоза и внешние миры. Я в восторге от того, что новое поколение поклонников читает блестящий шедевр Азимова. У нас долгосрочные планы насчет «Основания», и я благодарен своим партнерам из Apple и Skydance за то, что они доверили мне эту эпическую историю. Пристегните ремни, нас ждет серьезный пространственный скачок», – сказал Гойер.

Главные роли в сериале исполняют Джаред Харрис, Леа Харви, Лу Льобелл и Ли Пейс. Когда планируется начать съемки второго сезона «Основания», неизвестно.

Дочь Айзека Азимова по имени Робин, которая выступает продюсером, заявила, что экранизация превзошла все её ожидания: она не думала, что сериал останется так верен оригинальным книгам.