По данным японского сайта MacOtakara, iPhone SE 3 сохранит тот же дизайн в стиле iPhone 8, что и модель текущего поколения.

Дисплей у нового iPhone SE будет старый, с диагональю 4,7 дюйма. Ранее некоторые источники предполагали, что гаджет преобразится в стиле iPhone 12-й серии — с экраном без полей сверху и снизу диагональю 5,5 дюйма, а также плоскими гранями и встроенным в кнопку выключения сенсором Touch ID.

Грядущий iPhone SE получит чип A15 Bionic и поддержку сетей пятого поколения благодаря модему Qualcomm Snapdragon X60 5G (как в линейке iPhone 13).

Младшая версия iPhone SE 3 будет стоить 499 долларов, что сделает его самым дешёвым iPhone с поддержкой 5G в истории. Старшая будет предлагаться за 699 долларов.