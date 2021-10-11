Apple подала апелляцию в Окружной суд США Северного округа Калифорнии с просьбой отложить вступление в силу судебного решения, обязывающего компанию добавить в App Store возможность сторонней оплаты.

В сентябре суд вынес решение в пользу Apple по девяти из десяти пунктов антимонопольного разбирательства, возбужденного Epic Games. Однако Apple обязали до 9 декабря внести изменения в правила App Store, которые бы позволили разработчикам добавлять в приложения ссылки на способы оплаты в обход магазина. Некоторые разработчики уже начали вносить соответствующие изменения в свои игры и приложения.

Apple подала апелляцию и запросила отсрочку по внесению изменений в App Store, чтобы «защитить потребителей и платформу, пока компания работает над решением сложных и стремительно меняющихся правовых, технологических и экономических условий».

В Apple настаивают, что внесение подобных изменений в правила App Store может нарушить установленный баланс между разработчиками и потребителями, и приведет к непоправимому ущербу как для самой компании, так и для ее клиентов, поставив под угрозу их безопасность и конфиденциальность.

Если Apple добьется приостановки судебного решения, разработчики еще долгое время должны будут отчислять владельцу магазина от 15 до 30% с каждой транзакции в App Store. Решение, обязывающее Apple добавить в App Store сторонние методы оплаты, не вступит в силу до тех пор, пока не будут рассмотрены апелляции по делу, а этот процесс может занять годы.