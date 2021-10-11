Перед выпуском iPhone 13 появилась информация, что Apple рассматривает другое наименование новой линейки — iPhone 12S. Но есть причина, по которой от этой задумки пришлось отказаться.

Издание MyDrivers, ссылаясь на анонимные источники, пишет, что всё просто: Apple отказалась от буквы "S" в маркетинговых целях. Название предыдущей линейки с одной дополнительной буквой заставляет покупателей думать, что в новинке нет серьезных изменений, и ослабляет желание приобрести устройство.

Apple впервые использовала S в названии третьего поколение смартфонов — iPhone 3GS. Тогда в компании заявили, что S означает «скорость» и намекает на более высокую производительность устройства.

После iPhone XS, выпущенного в 2018 году, ни в одном из последующих поколений iPhone не было буквы "S" в названии. И эта тенденция сохранится, пишет MyDrivers. Следующее поколение тоже получит номерное обозначение и будет называться iPhone 14 вместо iPhone 13S.

Ожидается, что серия iPhone 14 будет включать четыре модели: 6,1-дюймовый iPhone 14, 6,5–6,7-дюймовый iPhone 14 Max, 6,1-дюймовый iPhone 14 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 14 Pro Max.