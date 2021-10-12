Apple анонсировала своё второе осеннее мероприятие, получившее слоган «В отрыв». Оно пройдёт 18 октября в 20:00 по московскому времени.

Ожидается, что на нём будут представлены новые 14- и 16-дюймовые MacBook Pro с дисплеями mini-LED, чипами M1X, портом HDMI, слотом для SD-карты и магнитной зарядкой MagSafe. Также могут показать Mac mini на чипе M1X и в новом дизайне и AirPods 3-го поколения.

Вместе с тем в ходе презентации Apple может рассказать про будущее других Mac, например про 27-дюймовый iMac и Mac Pro, которые до сих пор работают на Intel. Также 18 октября мы узнаем дату выхода macOS Monterey.

Тактика отдельных презентаций для новых продуктов позволяет компании поддерживать дополнительный интерес, а также подстегивать продажи в предпраздничный период.

Презентация будет проходить в онлайн-формате. Её можно будет посмотреть на сайте Apple, на YouTube-канале компании и через Apple TV.