Инженер Кен Пиллонел собственноручно создал iPhone X с разъемом USB-C. Он поменял интерфейс со стандартного Lightning на тот, который обычно используют смартфоны на ОС Android.

Пиллонел подтвердил, что этот модифицированный iPhone X можно заряжать через USB-C, а также передавать данные по кабелю. В процессе разработки, которая заняла около 5 месяцев, энтузиаст перепроектировал коннектор Apple C94 и собрал на его основе кастомную печатную плату. Наиболее сложной задачей стала установка системы в iPhone таким образом, чтобы не повредить остальные детали.

В ближайшее время автор обещает опубликовать подробное видео о процессе модификации iPhone, в котором поделится инструкцией для всех желающих повторить такой трюк. Важно помнить, что в ходе подобных манипуляций владелец гаджета теряет гарантию на него и есть большая вероятность попросту сломать устройство.

В сентябре Еврокомиссия объявила о планах обязать все компании перейти на использование портов USB-C. Это вынудит Apple отказаться от разъёма Lightning в пользу USB-C, по крайней мере в странах ЕС.