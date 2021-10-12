Apple может сократить объемы производства нового смартфона iPhone 13 и выпустить на 10 млн устройств меньше, чем планировалось изначально в связи с нехваткой чипов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как пишет издание, компания ожидала, что за последние три месяца года произведет 90 миллионов новых моделей iPhone, но теперь сообщает партнерам-производителям, что общий объем будет ниже, так как компании Broadcom и Texas не справляются с поставкой достаточного количества компонентов.

Ранее Apple удавалось избежать нехватки микросхем благодаря большим масштабам производства iPhone. В последнем финансовом отчете Apple предупредила инвесторов, что проблемы поставщиков могут повлиять на поставки iPhone в текущем квартале.

Дефицит полупроводников возник еще в 2020 году на фоне локдаунов из-за пандемии коронавируса. Позже к этому добавилась засуха на Тайване и энергетический кризис в Китае.