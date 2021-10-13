Издание «Ведомости» рассказало о возникшем в России дефиците популярных моделей некоторых марок смартфонов. В частности, наблюдается нехватка устройств Apple, Samsung и Xiaomi.

«К традиционном дефициту новинок Apple добавился дефицит старого модельного ряда. По информации от вендора, дефицит этот носит глобальный характер. Samsung серьёзно сократил бюджетный модельный ряд. Точно такая же ситуация и со смартфонами Xiaomi», — заявил представитель «Билайна».

По оценке представителя «Вымпелкома», в сентябре в Россию было поставлено около 50% от потребности рынка смартфонов, в октябре ожидается не более 25%. «Таким образом, текущий дефицит смартфонов серьезно усилится», — отметил он.

В «Связном» подтвердили информацию, отметив, что поставки Apple не превышают 20% от потребности. Там добавили, что дефицит — глобальная тенденция. Пресс-служба Samsung на вопрос «Ведомостей» заявила, что спрос на премиальный сегмент значительно вырос, что и отражается на их доступности.

Срок ожидания iPhone, приобретенных в российском онлайн-магазине Apple, по некоторым моделям превышает один месяц. Например, iPhone 11 в черном цвете с 256 Гб памяти может быть доставлен в Басманный район Москвы только в период с 22 по 29 ноября, а графитовый iPhone 13 Pro Max с 1 Тб памяти — с 15 по 22 ноября.

В качестве причин нехватки эксперты называют нарушения логистических цепочек по всему миру из-за ограничений, связанных с коронавирусом, а также глобальный дефицит микросхем, усилившийся из-за действий Huawei: китайский производитель нарастил закупки чипов перед введением санкций со стороны США.